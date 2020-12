L’oncologia marchigiana ha chiuso l’anno con un confronto sui tumori del tratto gastrointestinale

ANCONA – Il 2020 per l’oncologia marchigiana si chiude con il convegno sui tumori del tratto gastrointestinale che, con un notevole successo di adesioni, ha messo in luce l’importanza di un percorso clinico e umano tra chirurgia, radioterapia e nuove terapie molecular-based.

Responsabili scientifici del convegno la Prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia dell’UNIVPM e direttore della Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, e il dott. Renato Bisonni, direttore Uoc di Oncologia medica dell’ospedale Murri di Fermo.

Oltre 70 i partecipanti da ogni angolo delle Marche. L’incontro è stato efficace non solo per il tema oggetto di discussione dell’evento, ma soprattutto per lo spirito di fattiva collaborazione e coesione che è emerso tra tutti gli specialisti, oncologi, chirurghi, patologi, radioterapisti, gastroenterologi connessi.

“Abbiamo posato un ulteriore importante tassello nel percorso intrapreso per creare una rete su scala regionale per la presa in cura del paziente, con coordinamento e sinergia tra le varie componenti della cura e dell’assistenza – il commento della Prof.ssa Berardi – stiamo al riguardo lavorando alacremente e celermente per la predisposizione in Ancona di una piattaforma informatizzata dedicata a medici e specialisti utile alla gestione, importantissima, della presa in carico multidisciplinare del paziente oncologico. Contiamo che la Piattaforma, che rientra in un progetto più ampio nell’ambito del Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche, sia operativa già dall’inizio del 2021.

La Piattaforma sarà a disposizione di tutti gli specialisti che gestiscono l’iter diagnostico e terapeutico dei pazienti oncologici e dei medici di medicina generale. Ciò per agevolare e incentivare la rete collaborativa per la presa in carico, basandosi su criteri di uniformità di trattamento e di sicurezza, in primis del paziente, a cui si vogliono garantire le migliori cure possibili. Ciò – spiega la Prof.ssa Berardi – sta a significare anche il paziente possa usufruire delle migliori cure quanto più vicine alla sua residenza o, dove questo non sia possibile, comunque nel territorio regionale. Un indirizzo che sta a significare una fattiva attenzione nel paziente ma anche nella cerchia di familiari che vivono, al suo fianco, la malattia. Compito della rete clinica, infatti, non è solamente quello di garantire le migliori cure ma anche il miglior percorso umano e psicologico per affrontarle”.

“Due sono gli elementi che hanno caratterizzato quest’ultima a riunione: da una parte – il commento del dott. Renato Bisonni – la capacità di utilizzare le nuove tecnologie che la pandemia ci ha costretto ad imparare, l’altra la raggiunta consapevolezza che una regione come le Marche che ha al proprio interno grandi professionalità deve fare rete per rassicurare il paziente e non farlo muovere dal proprio domicilio nella disperata ricerca di una risposta al suo bisogno di salute. Consapevolezza, tecnologia e professionalità saranno le nuove parole d’ordine che animeranno il prossimo anno in capo oncologico”.

Hanno partecipato attivamente:

Congressare by Promise Group

Prof.ssa Marmorale Cristina

Prof. Benedetti Antonio

Dott. Alessandroni Paolo

Dott. Bisonni Renato

Dott.ssa Rastelli Francesca

Dott.ssa Del Prete Michela

Dott. Safi Mobin

Dott.ssa Ferretti Benedetta

Dott.ssa Mandolesi Alessandra

Dott.ssa Fasano Carla

Dott.ssa Scarcelli Antonella

Dott. Giannini Massimo

Dott. Bunkheila Feisal

Dott.ssa Silva Rosa Rita

Prof. Giampieri Riccardo

Dott.ssa Taus Marina

Dott. Patriti Alberto

Dott. Tatali Massimo

Dott. Marcellini Massimo

Dott. Cicetti Moreno

Prof.ssa Berardi Rossana

Dott.ssa Ortenzi Monica

Dott. Ferrara Gerardo

Dott. Santinelli Alfredo

Dott. Cantini Luca

Dott. Bittoni Alessandro

Dott. Siquini Walter

Prof. Svegliati Baroni Gianluca

Dott. Campagnacci Roberto

Dott.ssa Filosa Alessandra

Dott.ssa Mantello Giovanna

Dott. Guerriero Silvio

Dott. Verzelli Augusto

Dott. Graziano Francesco

Prof. Vivarelli Marco

Dott.ssa Mantello Giovanna

Prof. Mocchegiani Federico

Dott. Catalano Vincenzo

Prof.ssa Scarpelli Marina

Dott.ssa Ombrosi Laura

Dott. Boccoli Gianfranco

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it