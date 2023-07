Apprezzata dal pubblico la bella riunione pugilistica organizzata al Centro Sportivo Giuliani

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Una riunione, quella organizzata dalla GLS di Ancona che è stata apprezzata da un notevole numero di persone che hanno affollato il Centro Sportivo Giuliani. Lo spettacolo dato è stato di buon livello e ciò lascia ritenere che alla prossima manifestazione la GLS riscuoterà lo stesso successo.

Undici i combattimenti in programma e tanto pubblico, come già detto, nonostante il tempo veramente uggioso che pure non invitava ad uscire di casa. Il match migliore, a nostro modo di vedere e non solo in quanto è stato premiato appunto come il migliore della serata, è stato quello che ha visto Karimi Alì superare in nove minuti di scambi continui l’amico/rivale Iengo Alex.

Due ottimi combattenti che non si sono risparmiati e questo loro terzo confronto ha sancito definitivamente la superiorità del pugile della Dorica 2006. Bravissimi comunque entrambi.

Altro match interessante quello che ha visto pareggiare Canalini della GLS e l’ascolano Fiorentino: i due si sono dati battaglia sin dall’inizio con fasi alterne; giustissimo il pareggio. Syed della GLS si è imposto su Beljulji della Cannara Boxe grazie ad una maggiore prestanza e soprattutto ad una riserva di fiato inesauribile.

Fra Cefariello e Ciani uno scontro fra longilinei; si è imposto quest’ultimo per la maggiore precisione espressa. Buona anche l’esibizione di Balloriani della Upa che ha regolato l’abruzzese D’Alessandro. Fiorentino della GLS ha superato Kpogo della B.C.Castelfidardo con una boxe più ordinata.

Arbitri Giudici: Sauro Di Clementi, Gianluca Ellena, Musangu Ngeleka, Elisa Pecorari; Commissario di Riunione: Oreste Mariani; medico di bordo ring: Roberto Bruscoli, Cronometrista: Davide Rocco; Speaker: Luciano Romanella.

I risultati

Schoolboy kg 60 : Frattali Lorenzo (S 55 training) b. Lababidi Sami; Junior kg 60: Balloriani Riccardo (Upa) b. D’Alessandri Samuele ( Di Giacomo); Soma Gabriel (Audax) b. Calandri Simone (GLS Dorica); kg 57: Gaggiotti Cristian (Upa) b. Bufalini Nicolò (Cluana Boxe); kg 67: Barchetta Tommaso (Nike) b. Migliaccio Francesco (GLS Dorica) SC 3^; kg 81: Ciani Gabriele (Cannara Boxe) b. Cefariello Salvatore (GLS Dorica); Elite kg 71: Canalini David ( GLS Dorica) e Fiorentino Riccardo ( Ascoli Boxe) pari; kg 60: Syed Imran ( GLS Dorica) b. Beliulji Edwin ( Cannara Boxe); kg 75: Cheriti Achraf (GLS Dorica) b. Paglialunga Alessandro (Minchillo Boxe); kg 71: Fiorentino Alex (GLS Dorica) b. Kpogo Jeremie (B.C.Castelfidardo); kg 60: Karimi Alì (Dorica 2006) b. Iengo Alex (GLS Dorica)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it