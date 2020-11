Rifondazione Comunista: “Felisetti si deve dimettere subito”

ANCONA – Dalla segreteria regionale di Rifondazione Comunista Marche riceviamo: “Milano 23 marzo 1919 Benito Mussolini apre la riunione per la fondazione dei Fasci di combattimento con queste parole “ in questo giorno il nostro reverente pensiero va a tutti i figli d’Italia che dettero la loro vita per la Patria , una gioventù che andò al fronte e lì vi rimase”.

“Ancona 4 novembre 2020 , con le stesse parole il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale inizia una circolare indirizzata a tutti gli studenti delle Marche in occasione del 4 Novembre , ricorrenza della fine della prima guerra mondiale, oggi dedicata alla festa delle forze armate.

“Il proclama, questo è lo stile, questa la ridondante retorica della lettera, continua poi con il rosario dedicato all’ onore, al coraggio , chiosando poi con la frase di Gentile “ un uomo è vero uomo se è martire delle sue idee. Il finale poi, da adunata dei fasci . all’ appello del comandante rispondere PRESENTE.

“C’è da essere allibiti. Ma non basta , non è possibile che la responsabilità dell’ educazione delle giovani generazioni sia affidata a chi ha di queste lugubri nostalgie, a chi in un momento tanto difficile, invece di ricordare ai giovani la forza della solidarietà, la cultura della pace, i lutti e le rovine di tutte le guerre, riscopre il valore pedagogico (sic) delle parole di Benito Mussolini, e il culto della bella morte alluso dalle parole di Gentile .

“Filisetti se ne deve andare e subito. Osiamo sperare che insegnanti, dirigenti scolastici facciano senza indugio mostra del loro dissenso, che gli studenti trovino le forme e i modi per chiedere un Direttore che abbia rispetto dei valori Costituzionali.

“Da parte nostra valuteremo tutte le azioni possibili, anche in sede giuridica, perché questa azione sia censurata e il Direttore lasci quell’ incarico”.

