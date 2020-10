Venerdì lo sciopero nazionale per il clima, manifestazioni a Jesi e Ancona

ANCONA – Venerdì 9 ottobre sarà di nuovo giornata di mobilitazione per la crisi climatica e decine di migliaia di studenti, con Friday For Future Italia, scenderanno nelle maggiori piazze italiane, insieme a cittadini, movimenti ed associazioni.

Ci uniamo anche noi alla protesta e allo sciopero nazionale, ricordando che, secondo l’IPCC, International Panel on Climate Change, abbiamo ormai solo 10 anni per vincolare i governi a scelte energetiche, produttive e economiche, che frenino l’aumento delle temperature e le immissioni di CO2 prima che il processo diventi irreversibile.

“La questione climatica è strettamente connessa alla salute, alla difesa del territorio, alla riconversione, in chiave di tutela ambientale, del lavoro. Compito delle Comuniste e dei Comunisti – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -, è quello di analizzare ciò che Marx definiva “frattura metabolica nel rapporto tra l’uomo e la terra”.

“La pandemia, gli incendi, gli uragani, la siccità, la distruzione dei raccolti, le alluvioni e le migrazioni climatiche mietono continuamente vittime.

“Le Grandi Opere, inutili e dannose, insieme alla cementificazione e ai governi complici, sono responsabili del dissesto idrogeologico del nostro Paese. Non va tutto bene!

Nonostante le favole sulla crescita economica verde, le emissioni continuano a crescere, allontanandoci sempre di più dal percorso sicuro per stare sotto 1,5°C di surriscaldamento globale.

“Il partito della Rifondazione comunista è impegnato per la riuscita della giornata del 9 ottobre, nelle città di Jesi ed Ancona”.

