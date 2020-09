BOXE / Sabato e domenica a Torrette le selezioni regionali dei campionati italiani

ANCONA – Non si è ancora spenta l’eco della riunione di Castelfidardo che ha visto Charlemagne Metonyekpon conquistare il prestigioso Trofeo Nazionale delle Cinture che già il pugilato ha messo in cantiere un’altra prestigiosa manifestazione. Questa volta tocca alla Upa di Ancona che ha programmato per sabato e domenica prossimi presso la tensostruttura dello Stadio di Torrette in via Esino l’edizione 2020 delle selezioni regionali dei campionati italiani per le categorie schoolboy, junior e youth. Una rassegna dei nostri giovanissimi atleti, quelli su cui più punta il nostro sport per riuscire a rinnovare le proprie leve ed evidenziare i talenti del futuro.

I combattimenti avranno inizio in entrambe le giornate alle ore 16,30. Al momento sono previsti sei combattimenti nella giornate di semifinali di sabato 26 mentre per domenica 27 in finale dovrebbero esserci ben nove matches, compresi quelli di apertura. I vincitori di queste selezioni dovranno il prossimo mese vestire la maglietta regionale e difendere le nostre chance per le qualificazioni nazionali in programma a Montesilvano dall’8 all’11 di ottobre.

“Abbiamo coinvolto – ci hanno detto il presidente dell’Upa Occhinero ed il trainer Cappellini – ben tredici società che faranno combattere i loro atleti per conquistare il pass per Montesilvano. E’ un grande sforzo organizzare con i protocolli, giustamente rigidi, per contrastare la pandemia ma penso proprio che tutto andrà bene e riusciremo a portare in porto al meglio possibile questa manifestazione”.

Come già detto i pugili sono giovanissimi per cui non è semplice identificare coloro che hanno maggiori possibilità di emergere. Qualcuno peraltro si è già messo in evidenza. E’ il caso ad esempio del match fra l’anconetano Borriello e Tulli della San Giorgio Boxing. Sono due ottimi elementi che garantiscono al vincitore di potersi mettere in luce anche nel prosieguo e di difendere al meglio i colori marchigiani. Interessante sarà anche vedere il comportamento del maceratese Faisal che all’esordio a Castelfidardo ci ha fatto un ottima impressione. Il Presidente regionale Fradeani ci ha precisato che punta moltissimo sulle riunioni che mettono in evidenza i più giovani perchè questa è la garanzia di perpetuare uno sport nato con l’uomo e destinato a durare con esso.

Il programma

Sabato 26 junior kg 60: De Pascalis (Audax Fano) vs Fondi (Upa); Carelli B.C.Castelfidardo) vs Iengo (Upa); Kg 64: Liberati (Nike Fermo) vs D’Ottavio (Ascoli Boxe); Baglini (Nike Fermo) vs Ragni (B.C.Castelfidardo). Fuori torneo kg 66: Marconi (Upa) vs Ferranti (Nike Fermo); Pieroni (Upa) vs Cardenà (Nike Fermo).

Domenica 27 finali: junior Kg 57: Faisal (Acc. Maceratese) vs Battistelli ( B.C.Castelfidardo) kg 70: Borriello (Upa) vs Tulli (San Giorgio Boxing); Junior kg 60 match di finale fra i semifinalisti del giorno precedente, Youth Kg 69: Galli (Pug. Senigallia) vs Fiore (Pug. Dorica); Kg 81: Perozzi (Phoenix Boxe) vs Rhoudane (Upa); Youth Kg 64 match fra i semifinalisti del giorno precedente. Fuori torneo kg 65 Elite Gironelli (Nike Fermo ) vs Panxhi (Phoenix Boxe); Kg 71 Sacchi ( Upa) vs Piangerelli ( Nike Fermo); kg 84: Kabali (ASD Olympia) vs Cacciapuoti (Pug. Fabriano).

Nella foto: il maestro Marco Cappellini con l’anconetano Michele Borriello, uno dei protagonisti dei campionati

