BOXE / A Metonyekpon il torneo delle Cinture 2019 dei pesi leggeri

CASTELFIDARDO – Metonyekpon c’è ed ha conquistato il torneo delle Cinture del 2019 dei pesi leggeri, rimandato per la pandemia che ha costretto ad una lunga inattività. Un confronto con un fighter come Demolari che sulla carta destava non poche preoccupazioni.

Entrambi imbattuti e smaniosi di emergere. Lo si è visto sin dalle prime battute quando si sono subito affrontati a viso aperto al centro del ring. Quello che ha subito stupito è stata la condotta del pugile di Castelfidardo che, dotato di un maggiore allungo, si pensava impostasse il match sul jab ed il destro d’incontro per frenare l’aggressività del toscano.

Così non è stato e Metonyekpon è sceso sul terreno preferito dall’avversario e, sul piano del dai e prendi , ha fatto valere la sua maggiore velocità e precisione. Un combattimento risoltosi con pieno merito nella sesta e settima ripresa quando Demollari si è visto costantemente anticipato ed ha anche accusato qualche bel colpo. A nostro parere non meno di tre punti separavano i due al termine della contesa e Metonyekpon ha festeggiato davanti al proprio pubblico ed a pieno titolo la conquista della Cintura.

Decisamente soddisfatti ed a ben ragione i suoi mentori, Gabbanelli e Marra, che hanno siglato una bella manifestazione, fra l’altro la prima in regione dopo il lockdown, ed hanno visto il loro pugile rispondere al di la di ogni più rosea aspettativa. Un atleta veramente interessante che cresce ad ogni combattimento con margini ancora elevati.

Come previsto è durato veramente poco il confronto fra Santacroce e Santos. Il tempo di tre riprese scarse e dopo tre atterramenti l’arbitro non ha potuto fare altro che decretare il Kot. Un match senza storia con il pugile della Planet Fighter che nelle prime due riprese ha stampato con ossessività il jab sinistro sul volto del pugile del Costa Rica, incapace di evitarlo. All’inizio della terza tornata Santacroce ha cominciato ad usare anche il destro ed a colpire al corpo e Santos ha dimostrato di non gradire: due kd su altrettanti montanti al fegato ed al terzo atterramento si è concluso il combattimento.

Decisamente piacevole il confronto, tutto abruzzese, fra Ramundo e D’Agostino che si sono dati battaglia per tutte le sei riprese. Più preciso il secondo ma indubbiamente molto più determinato il primo che ha costantemente ingranato la marcia in avanti. Abbastanza equilibrate le prime tre riprese ma poi nella parte finale Ramundo ha dimostrato di avere più fondo, ha incrementato gli attacchi ed ha fatto sua la partita. E’ un atleta di grande carattere con un dinamismo eccezionale.

Buono anche il prologo dilettantistico. Fra gli junior ci è piaciuto il maceratese Faisal, un giovane molte bene impostato con colpi precisi e puliti. Bel confronmto anche fra Gabbanelli e Perozzi. Fra gli elite due ottimi elementi: Perpepaj di Castelfidardo e Omiccioli di Fano che hanno impattato al termine di un acceso confronto. Il primo è stato considerato anche il migliore dilettante della manifestazione. Ottime anche le prove di De Pascalis della Audax, Sgherri della Boxe Minchillo e Panxhi della Phoenix.

Decisamente buona, compatibilmente alle norme in vigore, l’affluenza del pubblicoin parte giunto anche dalla Toscana in supporto a Demollari.

Ufficiali di Servizio: Sauro Di Clementi, Antonello Paolucci, Alberto Lupi, Alessandro Roda, Massimiliano Mordini, Francesco Ramacciotti; Commissario di Riunione: Oreste Mariani; Medico di bordo ring: Dott. Erminio Gambacorta. (G.F.)

I risultati

Professionisti pesi leggeri finale Trofeo delle Cinture 2019: Charlemagne Metonyekpon (Kg.60,8, B.C. Castelfidardo) batte Marvin Demollari ( Kg 60,7, Pug. Lucchese.) ai punti 8 riprese; pesi welter Trofeo delle Cinture 2020: Stefano Ramundo ( Kg 67,2, Crea Boxe Lanciano) b. Guerrino D’Agostino (Kg 67,2, Di Natale Boxe Teramo) ai punti sei riprese; Francesco Santacroce (Kg 60,6, Planet Fighter) b. Juan Tomas Santos (Kg 59,8 ,Costa Rica) Kot 3^.

Dilettanti

Jumior kg 80: Perozzi Alessandro (Phoenix Boxe) b. Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo); Kg 57 : Faisal Adam (Acc.Pug. Maceratese) b. Battistelli Daniele ( B.C.Castelfidardo); Kg 60: De Pascalis Marco (Audax) b. Carelli Antonello (B.C. Castelfidardo); elite Kg 70: Elisei Marco (B.C.Castelfidardo) e Agabiti Patrizio (Boxe Minchillo) pari; Kg 60: Sgherri Riccardo (Boxe Minchillo) b. Battistoni Tommaso ( B.C.Castelfidardo); Kg 69: Perpepaj Ermiland (B.C.Castelfidardo) e Omiccioli Roberto (Phoenix Boxe) pari; Panxhi Princ (Phoenix Boxe) b. Kpogo Jeremie Victoire (B.C. Castelfidardo).

