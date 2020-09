Nelle Marche ha già votato il 42,72% degli elettori, oggi si ricomincia (fino alle ore 15)

ANCONA – Prima giornata elettorale conclusa nelle Marche. Domani (lunedì) i seggi riapriranno alle ore 7 per chiudersi definitivamente alle ore 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Prima quello per il Referendum consultivo, poi quello per le elezioni regionali. Martedì mattina, invece, inizierà lo scrutinio per le Amministrative che, nella nostra regione, interessano 17 Comuni.

Alle ore 23 si è recato a votare il 42,72% degli aventi diritto, rispetto al 49,78 del 2015, quando si è votato nella sola giornata di domenica 31 maggio. Hanno già espresso il loro voto 559.962 marchigiani.

La prima giornata di voto ha fatto registrare un’affluenza del 42,96% nella circoscrizione di Ancona (rispetto al 51,54% del 2015 e al 63,50% del 2010, quando si è votato in due giornate, come nella tornata attuale). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata di 41,07 (47,36% nel 2015 e 61,40% nel 2010), in quella di Fermo 43,05% (51,46% nel 2015 e 61,10% nel 2010), in quella di Macerata 40,51% (rispetto al 47,17% del 2015 e al 61,90% del 2010), in quella di Pesaro e Urbino 45,34% (50,55% nel 2015 e 64,20% nel 2010).

Queste le percentuali registrate alle 23 nei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 41,83%, Ascoli Piceno 42,93%, Fermo 48,76%, Macerata 49,29%, Pesaro 47,41%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it