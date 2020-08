Minaccia e molesta l’ex convivente, arrestato dai carabinieri

OSIMO – Ieri sera, ad Osimo, un cittadino italiano è stato tratto in arresto dai Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona dott. Carlo Masini, su richiesta del Sostituto Procuratore dott.ssa Valentina Bifulco, per i reati di “Atti persecutori e lesioni personali aggravate” nei confronti della ex convivente.

Il provvedimento è scaturito dall’attività investigativa dei militari dell’Arma osimana a seguito delle querele sporte dalla donna, dopo l’interruzione della relazione sentimentale durata 4 anni, con le quali aveva denunciato il comportamento violento e vessatorio posto in essere nei suoi confronti.

La condotta dell’uomo, 41enne originario della Campania, consistita dapprima in pedinamenti, ingiurie, minacce e molestie telefoniche, poi è stata caratterizzata da toni ultimativi con imposizioni della propria presenza, culminata infine con un’aggressione fisica avvenuta nel decorso mese di giugno, durante la quale la vittima ha riportato lesioni per “Traumi contusivi multipli da percosse – “lesione timpanica e sublussazione atm dx con ecchimosi multiple”, refertate presso il Pronto Soccorso di Osimo e poi dall’Ospedale Torrette di Ancona, giudicate guaribili in trenta giorni.

Raffigurato il carattere persecutorio e, in considerazione della condotta opprimente da parte dell’indagato, che costringeva la donna a cambiare abitudini di vita, anche in considerazione del crescente timore per l’incolumità personale e dei propri familiari, l’Autorità Giudiziaria ha adottato il provvedimento coercitivo, eseguito immediatamente. L’arrestato, quindi, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto.

