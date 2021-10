Minaccia e maltratta la moglie, arrestato dai Carabinieri

FABRIANO – I carabinieri della Stazione di Fabriano hanno arrestato un 35enne, residente in città, nato in Albania, con regolare permesso di soggiorno, per maltrattamenti, minacce, pedinamenti e stalking nei confronti della moglie di 33anni – tra i due è in corso una separazione – anche lei nata in Albania e residente a Fabriano.

L’arresto è avvenuto ieri, dopo l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal tribunale di Ancona. Tutto è iniziato con la denuncia sporta dalla donna che evidenziava essere vittima di minacce, appostamenti sotto casa prima di andare al lavoro, danneggiamenti dell’auto.

A seguito di mirati accertamenti dei carabinieri, con personale in divisa ed in borghese, il Tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento all’abitazione della donna. L’uomo non ha rispettato il provvedimento, disposto dall’Autorità giudiziaria.

I controlli dei militari, però, non si sono mai fermati.

Una volta accertato che l’uomo, nonostante questo dispositivo che gli vietava di avvicinarsi alla residenza della donna, ha violato quanto disposto, il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere.

Ieri i carabinieri di Fabriano, dopo averlo cercato per circa un’ora per le vie della città, lo hanno arrestato e condotto nel carcere anconetano di Montacuto.

