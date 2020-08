Incendio di sterpi, bloccata anche la linea ferroviaria

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti, per un incendio di sterpi, lungo la Statale Adriatica 16, ad Osimo.

Le fiamme si sono sviluppate nei campi adiacenti alla linea ferroviaria che va dalla zona di San Rocchetto in direzione Osimo Stazione verso Villa Musone. Ed in via precauzionale la linea ferroviaria è stata bloccata, onde evitare possibili pericoli e per dar modo alle squadre dei vigili del fuoco di operare in tuttasicurezza.

Sul luogo dell’incendio hanno operato quattro squadre dei vigili del fuoco con altrettante autobotti e due mezzi 4×4.

Sul posto, per coordinare l’intervento, anche il funzionario dei vigili del fuoco.

