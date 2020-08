I problemi della pesca affrontati ad Ancona da Bellanova e Fiordomo

ANCONA – Questa mattina al mercato ittico di Ancona si è parlato di agroalimentare e pesca con la ministra Teresa Bellanova che ha incontrato i rappresentanti del settore.

“Un’occasione utile per conoscere da vicino problemi e potenzialità della pesca, dalla necessità di rinnovare la flotta al nodo delle vongolare”, commenta Francesco Fiordomo, candidato della lista riformista “Mangialardi Presidente”, che unisce Italia Viva, Partito Socialista, Demos e Liste Civiche Marche.

“È importante ascoltare e approfondire, e per chi come me è stato sindaco di una città di collina, la conoscenza delle tematiche della pesca e del mare richiede studio e ascolto.

“Anche la Ministra Teresa Bellanova ha raccolto le indicazioni delle associazioni di categoria e convocherà i rappresentanti dei pescatori della nostra zona al Ministero il 10 settembre prossimo per affrontare le tematiche sollevate e risolvere i problemi. Un metodo di ascolto e di partecipazione che condivido. Poi occorrono i provvedimenti e la concretezza”.

