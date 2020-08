Nella galleria della Montagnola rimosse nel pomeriggio parti pericolanti

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18,30, lungo la variante alla Statale 16, a Torrette di Ancona, per la rimozione di parti pericolanti nella galleria della Montagnola.

La squadra, appena giunta sul posto, ha atteso la chiusura completa della strada, dopodiché ha rimosso le parti di cemento danneggiate all’imbocco della galleria, lato Torrette.

Per consentire la rimozione dei pezzi pericolanti e per la messa in sicurezza di tutta l’area circostante, la strada è rimasta completamente chiusa al traffico dalle ore 19:15 alle ore 20:30.

Sul posto anche il personale dell’Anas, gli agenti della polizia stradale e della polizia locale.

