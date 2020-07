Tre persone ferite in uno schianto frontale all’uscita dalla galleria del Montagnolo

ANCONA – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 16, all’uscita dalla galleria del Montagnolo.

Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della polizia locale una Citroen C3, condotta da una trentacinquenne, ha urtato una Kia Stonic, con a bordo un ragazzo ed una ragazza, fermi per un incolonnamento (i due giovani sono rimasti illesi) ed è poi è finita nell’altra corsia scontrandosi con una Fiat Punto, a bordo della quale si trovavano due settantenni.

Sul posto – alle 19.15 – sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con i sanitari del 118.

Le tre persone a bordo delle due auto (la trentacinquenne ed una coppia di settantenni) sono stati subito trasportati all’Ospedale di Torrette per le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona dell’intervento.

