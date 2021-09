Due feriti, uno dei quali grave, in uno schianto all’interno di una galleria

SERRAVALLE DI CHIENTI – Due persone – padre e figlioletta – sono rimaste ferite, nel primo pomeriggio di oggi, in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 77.

Sul posto, poco dopo le ore 13, sono intervenuti i Vigili del fuoco. L’incidente si è verificato all’interno della galleria Bavareto, lungo la Statale 77, in direzione mare, nel territorio comunale di Serravalle di Chienti.

Per cause in via di accertamento sono rimasti coinvolti nello schianto un camion ed un’auto (una Fiat 500).

Appena giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Camerino ha estratto padre e figlia dalla vettura, in collaborazione con il personale del 118. La bambina – 8 anni -, è stata, subito dopo, in considerazione dei traumi riportati nello schianto, trasportata, con l’eliambulanza, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il padre – 48 anni -, è stato invece ricoverato nel vicino ospedale di Camerino.

La Statale 77 è rimasta completamente chiusa al transito per il tempo necessario per effettuare tutte le operazioni di soccorso dei due feriti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it