In libreria il volume Storie di Pesaro di Fabio Massimo Aromatici, edizioni Metauro

di PAOLO MONTANARI

PESARO – È uscito in questi giorni in libreria il volume Storie di Pesaro di Fabio Massimo Aromatici, edizioni Metauro.

La proposta editoriale Storie di Pesaro è costituita da una serie di ricordi, racconti, brevi narrazioni e copioni teatrali legati all’omonima pagina Facebook che collega territorio pesarese, storia, luoghi ed eventi meno conosciuti.

“Questi scritti, ha sottolineato l’editore Corrado Donati (nella foto), sono dedicati a tutti coloro che hanno troppa fretta per apprezzare fino in fondo i luoghi dove vivono e dove, prima di loro, altri hanno trascorso la propria esistenza dando così valore a palazzi, strade e chiese che i contemporanei hanno smesso di vedere, sempre troppo presi dalla quotidianità”.

Il libro raccoglie 28 contributi raccolti da Aromatici che ha scritto anche un suo ricordo personale.

Nell’introduzione Riccardo Paolo Uguccioni ha sottolineato come vi sia “un comun denominatore che lega sogni e memorie, ed è l’amore per il territorio , sicché chi da queste parti è nato, o per le mille giravolte dell’esistenza è arrivato a vivere, legge con curiosità e interesse, cerca integrazioni, conferme o smentite ai racconti dei nonni e ai ricordi della propria infanzia”.

