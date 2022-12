Venerdì a Pesaro la presentazione del libro “I muri del silenzio”

PESARO – A Pesaro venerdì 16 dicembre, al Teatro Astra, alle ore 18:30 verrà presentato il libro “I MURI DEL SILENZIO” di Silvia Tamburriello e Miriam Rosa Togni, Premio Targa Milano International 2022

“Vite di sisma e dopo sisma” – Dibattito, Storie, Musica d’atmosfera e Riflessioni sulla prevenzione del rischio sismico

Il libro è un affresco di 23 storie, 23 vite “sospese” da quelle date impresse nei nostri borghi dei Sibillini, 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016. “Abbiamo raccolto le loro storie e ci siamo resi partecipi dei drammi di questi amici e di queste comunità. I proventi del libro sosterranno due progetti sul territorio, per l’attivazione di centri polifunzionali a Visso e a Camerino e far ripartire il senso di comunità andato anch’esso distrutto, insieme alle case.

Con la sua ultima pagina “I Muri del Silenzio” vuol superare i territori e le montagne lì raccontate.

Il libro inizierà il suo viaggio che lo porterà a sorvolare altri cieli, per andare a diffondere le sue storie.

Per tornare a parlare di queste realtà “imbavagliate”, irrisolte in questo travagliato territorio, a tutti coloro che da sei anni non ne sentono più parlare, e che pensano quindi che sia “tutto a posto”.

Il vero cammino, la missione di questo libro inizia adesso, facendolo circolare, anche grazie a voi”

La serata a Pesaro sarà un susseguirsi di emozioni, ricordi e storie con le letture dal libro, di testimonianze dai comuni che furono l’epicentro del sisma 2016 e che ancora lo vivono, di approfondimenti tecnici dai presidenti degli ordini professionali coinvolti nella complessa situazione di un sisma e dopo sisma, sia dalla provincia di Macerata che dalla provincia di Pesaro, città che quella sera accoglierà l’evento.

Relatori in collegamento saranno: il prof. Piero Farabollini, Presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche, docente di Geomorfologia applicata presso UNICAM Università di Camerino, e già Commissario Straordinario alla ricostruzione dal 2018 al 2020; Mauro Falcucci sindaco di Castelsantangelo sul Nera (MC), comune epicentro del sisma del 26 e 30 ottobre 2016, Mario Baroni sindaco di Muccia (MC).

L’evento ha il patrocinio dell’Ordine dei Geologi delle Marche, del Comuni di Castelsantangelo sul Nera, del Comune di Muccia, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’Ordine Architetti di Pesaro e Urbino, del LIONS Club Della Rovere di Pesaro

Relatori ed ospiti in sala saranno: Ing. Giorgio Fazi, referente del progetto “IO NON TREMO” 2013 dell’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino, Ing. Laura Consolini Consigliera Ordine Ingegneri di Pesaro e Urbino, Arch. Carmen Storoni Presidente dell’Ordine Architetti di Pesaro e Urbino, Chiara Cacciaguerra Presidente LIONS Club Della Rovere Pesaro, che si sono distinti per gli aiuti ad alluvionati e interventi di recupero di edifici storici terremotati. Si ringrazia l’ing. Beatrice Biagiotti, che ha ideato e realizzato per l’evento il ponte con gli ordini professionali della prov. di Pesaro e Urbino.

Durante la serata, ad ingresso libero, presentata da Francesca Guidi, gli interventi tecnici e le interviste si alterneranno a letture delle autrici Silvia Tamburriello e Miriam Rosa Togni tratte dalle storie del libro, con l’accompagnamento alle tastiere di Elisabetta Redeghieri. Sono il racconto delle “Vite di sisma e dopo sisma”, vite alienate che comunque vanno avanti, che fanno da sfondo silenzioso alle progettazioni e alle decisioni di tecnici e politici, e che da sei anni attendono la fine di un incubo.

Si ringraziano per la collaborazione il tecnico del suono Daniele Stefanelli, il fotografo Angelo La Tagliata e Marche Radio.

I MURI DEL SILENZIO – di Miriam Rosa Togni e Silvia Tamburriello, ed. Ventura Edizioni https://www.venturaedizioni.it/prodotto/i-muri-del-silenzio/

