Ecco le suggestive immagini della festa della Madonna del Duomo di Ancona / FOTO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Il vescovo di Ancona monsignor Angelo Spina ha celebrato la Santa Messa per il Miracolo della Madonna di San Ciriaco. Infatti si ricorda che il 25 giugno del 1796 la Madonna del Duomo ebbe ad aprire gli occhi, in un tempo in cui si temeva l’occupazione napoleonica. Sta di fatto che Napoleone, che in un primo momento aveva dichiarato di voler distruggere il dipinto, ordinò, dopo averlo preso tra le mani, che venisse coperto e che non le venissero asportati i gioielli che lo adornavano, a parte una collana di perle. Ancona venne risparmiata dalle devastazioni che abitualmente caratterizzavano le scorribande delle truppe di occupazione.

Il legame tra il capoluogo dorico e la Madonnina del Duomo è sempre stato forte. L’emergenza sanitaria odierna non ha fermato la tradizionale festa, anche se la celebrazione della Santa Messa si è svolta nella piena osservanza delle diposizioni attualmente vigenti. Quest’anno, la ricorrenza della celebrazione del Miracolo Mariano ha assunto un significato particolare, come appunto capita nei momenti nei quali la popolazione si rivolge alla Vergine per implorarne la protezione.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

