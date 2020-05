Fuori Tutti 10, ecco i videoclip dei cantanti delle Marche

Nel format di Cna Cinema Marche anche l’omaggio dei musicisti pesaresi a Mirko Bertuccioli dei Camillas

ANCONA – Fuori Tutti 10 sarà dedicato alla musica. Il format ideato da CNA Cinema e Audiovisivo Marche in questa puntata tornerà ad occuparsi di musicisti e interpreti della scena musicale marchigiana. In scaletta, in questo numero del format un omaggio dei musicisti pesaresi a Mirko Bertuccioli dei Camillas con il video collettivo La Canzone del pane. E poi i videoclip della cantante, cantautrice e vocal coach pesarese Clarissa Vichi. Ed ancora il cantautore fanese, Luca Vagnini; la cantante senigalliese Vanessa Chiappa e la vocalist Aurora Kuda di Civitanova Marche. A chiudere il duo pop-rock dei Fab Box (Senigallia e Pesaro).

La prima in scaletta sarà Clarissa Vichi, apprezzata cantante e autrice con il brano originale La forza che ho. Un videoclip girato da Davide Legni che propone tutta l’abilità e la grinta dell’interprete pesarese che ha ottenuto riconoscimenti come cantautrice (Premio Giovagnini, Premio D’aponte, Bim Music Nework, Area Sanremo) in Italia e all’estero (Festival della Canzone Italiana di New York). Dal 2016 è female/vocalist dell’Orchestra Sinfonica Rossini, attualmente collabora con il direttore Roberto Molinelli per produzioni italiane e straniere (Orchestra Filarmonica di Mosca) e con L’Orchestra Sinfonica di Sanremo. In parallelo all’attività di cantante insegna canto alla Scuola Sonart.

Seguirà il cantautore fanese Luca Vagnini con il videoclip della canzone La regina dei miei sogni. Dal 2010 suona e canta le sue canzoni con tanti successi e soddisfazioni fatte di concorsi vinti, grandissime emozioni e collaborazioni importanti come quella col maestro Marco Falagiani, Marco Masini, Fabrizio Moro e Fio Zanotti. All’attivo ha due album: Tutto ciò che vedo fuori dalla finestra (2013) L’invisibile (2016).

Sarà poi la volta della cantante Vanessa Chiappa con il videoclip Così simile all’amore, brano che l’interprete di Senigallia ha portato al Festival della canzone italiana a New York lo scorso ottobre in rappresentanza delle Marche. Vincitrice di numerosi premi e con molte esibizioni live alle spalle, Vanessa vanta tra le sue collaborazioni quella col produttore Steve Lyon (Depeche Mode, Cure); quella col bassista e produttore Cesare Chiodo (turnista di Laura Pausini, Raf, Masini e musicista in studio per grandi nomi quali Mina, Morandi, Celentano.

Seguirà il video omaggio collettivo dei musicisti pesaresi a Mirko Bertuccioli l’indimenticato interprete dei Camillas recentemente scomparso a causa del Covid, con il brano La canzone del pane. Hanno partecipato: Simone Perini, Giuliano Antinori, Leonardo Antinori, Paolo Rossi, Libero, Ueda, Berto, Gabba, Jiang Lee, Simo NH3, Mark Umbre, Filippo Angelucci, Enrica Caimmi, Roberto Baioni, Angelica Bertozzini, , Costanza delle Rose, Jack Eden, Diego Cardinali, Lorenzo Badioli, Mauro, Florinda Rufo, Filo Greg, Nico Neker, Dj Minaccia, Ale Eusebi, Ya No, Alessandro Mari, Marco Braca, Carlo Caramia, Francesco Agostini, Samuele Ballerini, Damiano Simoncini.

Seguirà il videoclip di Aurora Kuda con la clip fashion Vivo persa. Nata in Sicilia ma residente da tempo a Civitanova ha studiato canto e chitarra e nella sua carriera punteggiata di live ha da poco iniziato un percorso che l’ha portata ad essere cantautrice scrivendo testi e melodie delle sue canzoni.

A chiudere il duo dei Fab Box con una rilettura di Broken Wings. In una suggestiva clip ripropongono l’indimenticato brano dei Mr. Mister del 1985. Il duo marchigiano formato da Fabrizio Ugolini (già vocalist dell’hard rock band e leader dei Revenge) e Massimo Bozzi (le cui collaborazioni annoverano grandi nomi della musica pop italiana) è molto noto ed apprezzato e nei live propone una miscela di rock, pop di grande classe.

La decima puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche, sul sito e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche, anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; TVRS; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv e Icaro Tv.

L’iniziativa, non a scopo di lucro , è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com

QUI SOTTO il video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it