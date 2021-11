“Benelli su Benelli”, lunedì a Pesaro l’anteprima nazionale del docufilm

Sul grande schermo il progetto della Genoma films tra fiction, interviste e ricostruzioni per la regia di Marta Miniucchi e la voce fuoricampo di Neri Marcorè. Cna Cinema Marche: “Orgogliosi di questo cinema capace di valorizzare il territorio”

PESARO – Dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà presentato in prima nazionale lunedì 8 novembre al Teatro Sperimentale di Pesaro “Benelli su Benelli”, il docufilm ispirato alla vita del leggendario Tonino Benelli. La pellicola sarà finalmente proiettata in città dopo le riprese effettuate a maggio alla presenza degli stessi protagonisti, delle autorità e dei familiari dell’ultimo rampollo della dinastia dei fondatori della famosa casa motociclistica. Si tratta di una produzione firmata Genoma films associata a CNA Cinema e Audiovisivo Marche che ha già all’attivo numerose produzioni e film di successo, tra i quali il pluripremiato “Est, dittatura last minute”.

Nel docufilm che sarà presentato lunedì – che ha una grande impronta femminile grazie alla regia di Marta Miniucchi e alla sceneggiatura di Annapaola Fabbri – sarà ricostruita la breve vita, umana e sportiva, del più piccolo dei sei fratelli Benelli, fondatori ai primi del Novecento della famosa casa motociclistica di Pesaro: un marchio divenuto leggendario.

Per CNA Cinema e Audiovisivo Marche, “Benelli su Benelli” è uno di quei progetti artistici in grado di raccontare non solo un personaggio e la sua storia e di un marchio glorioso, ma quella di una comunità intera, di una città, che ha fatto dell’operosità, dell’ingegno, della fantasia e dell’innovazione il proprio tratto distintivo. Una mission che le tante imprese di produzione delle Marche hanno ben presente e che CNA Cinema e Audiovisivo intende valorizzare e rappresentare”.

Le gesta di Tonino Benelli, simpatico burlone e spericolato pilota, verranno ricordate attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste (una sarà al pluricampione del mondo Giacomo Agostini), e ricostruzioni fiction opportunamente e sapientemente mixate. E la voce fuori campo di Tonino sarà quella dell’attore marchigiano Neri Marcorè.

