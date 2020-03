Il virus continua a colpire nelle Marche: saliti a 1.354 i tamponi positivi (127 solo ieri)

Il virus continua a colpire nelle Marche: saliti a 1.371 i tamponi positivi (144 solo ieri)

ANCONA – Sono 144 i nuovi casi di positività al Coronavirus (nella tarda mattinata di oggi c’è stato un ulteriore aggiornamento dopo l’invio dei tamponi positivi dall’ospedale di Ascoli Piceno) registrati nelle Marche. I dati sono stati ricalibrati dalla Sod Virologia, che ha provveduto a precisarli, al netto dei retest, che si rendono necessari nei casi che risultano debolmente positivi.

I casi positivi sono così saliti a 1.371 su un totale di 3.560 persone testate

Nella provincia di Pesaro Urbino i contagiati sono ora 812; nella provincia di Ancona 356; nella provincia di Macerata 128; nella provincia di Fermo 36; nella provincia di Ascoli Piceno 21. Ci sono poi 16 casi provenienti da fuori regione.

Sono 109, invece, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, 144 nelle aree di terapia semi intensiva e 426 in quelli non intensivi. Altre 29 persone sono ricoverate in degenze post critiche.

In isolamento domiciliare ci sono invece 3.862 persone, delle quali 3.333 asintomatiche e 529 sintomatiche. Tra queste ci sono 392 operatori sanitari contagiati durante il loro lavoro negli ospedali o negli ambulatori medici.

Tutto questo mentre ieri ci sono state altre dodici vittime. Quasi tutte sono delle provincia di Pesaro Urbino. Per l’esattezza 6 sono del capoluogo (di 63, 79, 81, 92, 91 e 69 anni), 1 di Fano (82 anni), 1 di Monteciccardo (93 anni), 1 di Gabicce Mare (80 anni), 1 di Tavullia (79 anni). Gli altri due sono di Cingoli (88 anni) e Fermo (90 anni).

Ed a questo punto i decessi complessivi nelle Marche sono saliti a 69 (59 delle vittime residenti in provincia di Pesaro Urbino; 6 in quella di Ancona; 2 in quella di Macerata; 2 in quella di Fermo). Gli uomini deceduti sono 50, le donne 19. Età media delle vittime: 80,2 anni.

