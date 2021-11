Il Covid continua a colpire le Marche: 301 nuovi contagi. Il virus dilaga anche tra i bambini e i ragazzi

ANCONA – Il Covid continua a colpire anche nelle Marche. Oggi, come fa sapere il Servizio Sanità della Regione, i nuovi positivi accertati sono 301 (2.305 i tamponi presi in esame). E tra questi nuovi contagiati ci sono, purtroppo, anche 30 bambini tra i 6 ed i 10 anni e 25 ragazzi tra i 14 ed i 18 anni. Ed a questo va aggiunto che sono stati registrati inoltre 8 casi di positività tra i più piccoli: 3 casi nella fascia di età che va da 0 a 2 anni e 5 in quella tra i 3 ed 5 anni.

Numeri che ci fanno tornare, purtroppo, al passato. Ai tempi delle grandi difficoltà. E sta diventando preoccupante anche l’incidenza cumulativa arrivata oggi a 83,40 su centomila abitanti.

Unica nota positiva della giornata il fatto che non sono stati registrati decessi.

Il virus, stando agli ultimi dati, sta colpendo soprattutto nella parte Nord delle Marche: 99 nuovi contagiati in provincia di Pesaro Urbino, 81 in quella di Ancona. Seguono: 43 a Macerata, 35 a Fermo, 34 ad Ascoli Piceno, mentre 9 casi positivi sono di cittadini residenti fuori regione.

QUI SOTTO la situazione nelle Marche:

