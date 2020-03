Giorgio Girelli al presidente Ceriscioli: “Possa al più presto riprendere la pienezza delle complesse funzioni per combattere l’epidemia in atto”

PESARO – “Memore della attenzione riservata da Luca Ceriscioli, quando era sindaco di Pesaro, ai problemi del conservatorio statale Rossini e della vicinanza manifestata all’Istituto anche in qualità di Presidente della Giunta Regionale delle Marche, esprimo – afferma Giorgio Girelli, Presidente Emerito del Conservatorio Statale Rossini di Pesaro – il mio forte augurio perché il Presidente possa al più presto superare la indisposizione da coronavirus che “sul campo” l’ha colpito e riprendere la pienezza delle sue elevate e complesse funzioni istituzionali nell’interesse della intera comunità marchigiana per la quale, con lungimirante e tempestiva azione, si è battuto per combattere l’epidemia in atto”.

Nella Foto: Luca Ceriscioli ad una manifestazione del Conservatorio Rossini

