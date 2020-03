Arrivate ad Ancona le prime mascherine donate alle Marche dalla Cina

ANCONA – Sono arrivate ieri ad Ancona le prime 20.000 mascherine donate alla Regione Marche dalla provincia cinese dell’HUNAN.

La consegna – conferma dalla Cina il Consulente per le relazioni istituzionali Italia – Cina , Cristiano Varotti – è stata effettuata presso la Farmacia Clinica dell’ospedale geriatrico INRCA (dottor Di Muzio ) di Ancona.

Le mascherine sono il dono fatto dalla provincia dell’Hunan alle Marche.

I due territori hanno relazioni “diplomatiche “ dal 2011 e dal 2013 sono uniti da un rapporto formale di gemellaggio.

Per anni le Marche hanno mantenuto un proprio ufficio di rappresentanza proprio nella città di Changsha , capitale dell’Hunan e nel 2016 il Presidente CEriscioli ha visitato la Provincia cinese con una mssione istituzionale composta anche da rappresentanti del mondo economico.

Altre 30.000 mascherine per la nostra Regione sono in viaggio in queste re . Provengono dalla città di Changsha grazie alla sensibilità della HB TOWN Film & Culture City ( dove è stata aperta Casa Marche ) e dalla Changsha High tech zone.

Un grande gesto di solidarietà ed amicizia nei confronti della Regione Marche e dei marchigiani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it