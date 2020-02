Mauro Coltorti: “La scelta di Francesca Frenquellucci è ingiustificabile”

ROMA – Il senatore Mauro Coltorti (nella foto) del Movimento 5 Stelle e Presidente della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), interviene sulla vicenda che ha portato Francesca Frenquellucci, ex-capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Comune di Pesaro, a firmare la sua adesione alla Giunta del Pd del Comune di Pesaro.

“Ritengo questa scelta comprensibile ma ingiustificabile”, ha dichiarato il pentastellato.

“Entrando in una Giunta se ne condividono i programmi e se ne supportano le scelte, tutte le scelte. Scelte che nel caso parlassimo di una Giusta 5 Stelle, dovrebbero essere in sintonia con il programma nazionale del Movimento.

Francesca Frenquellucci ha accettato uno dei nuovi assessorati creati ad hoc dal Sindaco Ricci, quello dell’innovazione, ed in particolare si occuperà delle attività economiche. Lei dichiara di essere estremamente felice per aver ottenuto l’impegno che a Pesaro si “proverà a riportare” un corso di laura triennale concordato con il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche per il quale, guarda caso, il MIUR non si è ancora espresso. Per aprire un corso di laurea triennale è necessario che ci siano 12 docenti disposti ad essere incardinati sulla sede di Pesaro, un numero di cui si dovrebbero sguarnire i corsi di laurea di Ancona.

A parte questa “quisquilia” tecnica, stupisce che il Sindaco Ricci voglia riaprire un corso di laurea quando da poco tempo ne ha dovuto chiudere altri già presenti a Pesaro. Possibile che questo “particolare” sfugga al Sindaco di Pesaro e alla nostra ex-consigliera?”, commenta Coltorti.

“Una università non è fatta da stanze in cui si tengono lezioni, facili da reperire. Sono necessarie strutture specifiche, laboratori, personale, ecc. che hanno costi ingenti raramente sostenibili. Viene il dubbio che il Sindaco sia perfettamente consapevole delle difficoltà di aprire un corso di laurea ma ne è ignara la Frequellucci che ha ceduto alle lusinghe ed alle promesse.

Ma rispetto agli altri temi importanti per il Movimento e combattuti in Regione da anni? La sanità, le infrastrutture, l’ambiente, il lavoro, e tutti gli altri temi che il PD in questi anni ha affossato con politiche ottuse e volte quasi sempre dando priorità ai privati a scapito dei beni comuni ? La Frenquellucci avrebbe dunque venduto il Movimento per vaghe e fugaci promesse e soprattutto con la presunzione di essere nel giusto. Lo ha fatto senza chiedere nulla a chi avrebbe dovuto rivolgersi cioè il responsabile politico ed anzi avendo avuto chiare indicazioni contrarie da membri del Movimento, incluso il sottoscritto.

Ha ribadito che Pesaro è un “esperimento” di una possibile alleanza con il PD a livello regionale quando era da poco stato ribadito che la quasi totalità degli attivisti ed anche il capo politico si erano espressi contro questo accordo. Purtroppo la presunzione è uno dei maggiori difetti dell’uomo e chiedo scusa ai numerosi attivisti che comprendono l’importanza di fare scelte unitarie per questa ottusità dimostrata a Pesaro. La Frequellucci è stata sospesa dai probi viri del Movimento ma sarebbe stato opportuno che lei si fosse autosospesa prima di fare scelte non concordate con il Movimento, da quel Movimento a cui lei evidentemente non appartiene. Matteo Ricci è sicuramente contento di essere riuscito nel suo intento”, ha stigmatizzato il senatore Coltorti.

