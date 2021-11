Profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa a Dubai di Mauro Maini

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Apprendo, anch’io “sgomento e incredulo” come ha dichiarato il Congresso di Stato, la improvvisa scomparsa di Mauro Maini (nella foto) mentre a Dubai era efficacemente operoso nell’impegnativo compito di Commissario Generale del Governo Sammarinese per l’Esposizione Universale.

E mi unisco con sentimenti di profondo cordoglio al dolore delle Autorità Sammarinesi, dei suoi colleghi ed in particolare dei familiari cui vorrei far giungere la mia solidale e dolente vicinanza.

Con Mauro da tempo eravamo entrati in confidenza ed ogni volta che ci incontravamo a San Marino era un piacere seguire la sua conversazione arguta ed incisiva.

Ognuno di noi è destinato al Grande Appuntamento. Ma se esso giunge così prematuro e nelle circostanze in cui Mauro si è trovato, il colpo è troppo forte, non solo per i familiari, ma per tutti coloro che hanno conosciuto questo attivo e benemerito diplomatico che è mancato “sul campo”. La Repubblica ne serberà grata memoria.

*Ambasciatore di San Marino

