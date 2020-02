Al Teatro Rossini un bel concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio di Roma con un omaggio all’opera

di PAOLO MONTANARI

PESARO – Teatro Rossini gremito di persone per il concerto dell’orchestra di Piazza Vittorio di Roma dedicato all’opera.

L’orchestra di Piazza Vittorio è una realtà unica che trova la sua ragione nella consapevolezza che mischiare culture crea bellezza. E dietro queste contaminazioni vi è una fusione di tradizioni, sonorità antiche e nuove, strumenti sconosciuti e voci del mondo.

Il concerto pesarese, che ha avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico, è stato dedicato all’Opera, secondo una tradizione ottocentesca soprattutto nei vicoli di Napoli.

Infatti chi non si poteva permettere di acquistare i biglietti per andare a teatro, ascoltava le arie più popolari per le strade. L’orchestra di Piazza Vittorio di Roma ha voluto ricreare quel mondo popolare portando in concerto arie dal Flauto magico e il Don Giovanni di Mozart, la Carmen di Bizet ed altri importanti compositori come Verdi e Kurt Sei il. Un mosaico di lingue e ritmi, un affresco di atmosfere e stili per una serata musicale che rimarrà nella memoria del pubblico pesarese.

