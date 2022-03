Conclusa la III edizione del Pesaro Music Awards

di PAOLO MONTANARI

PESARO – Non poteva andare meglio la III edizione del Pesaro Music Awards svoltasi al Teatro Sperimentale di Pesaro. Infatti dopo una II edizione in streaming a causa del covid, questo prestigioso appuntamento musicale è ripreso dal vivo con un grande successo di critica e di pubblico.

L’iniziativa sostenuta da Signoretti di Xanitalia, ha avuto come partner l’orchestra sinfonica Rossini e l’assessorato alla Bellezza del comune di Pesaro. E quest’anno i premiati, presentati da Maria Rita Ioni, sono molto legati alla città di Pesaro e alla figura di Rossini.

A fare gli onori dei padroni di casa il presidente dell’ Orchestra sinfonica Rossini, Saul Salucci, il dottor Signoretti di Xanitalia, il vice sindaco Daniele Vimini e il rappresentante del Rof ing. Della Chiara. Il primo premiato a presentarsi sul palcoscenico è stata il critico musicale Roberta Pedrotti. Bresciana di nascita ha svolto i suoi studi classici e di drammaturgia musicale a Bologna. Ma fin dalle prime edizioni del Rof, è rimasta legata con studi e ricerche al repertorio rossiniano.

La professoressa Pedrotti ha voluto ricordare come oggi 27 marzo, ricorre il compleanno di ERMIONE, una delle opere più complesse di Rossini, dove l aspetto mitologico classico si equilibria nel contesto musicale. Il secondo premiato il maestro napoletano Michele Campanella 75 anni, di cui 70 vissuti per il suono musicale . Campanella che ha eseguito e diretto il Concerto per pianoforte n.21 K467, con l’orchestra Rossini, è già venuto in varie occasioni a Pesaro e anche al Rof dove è stato uno dei solisti della Petite messe solennelle.

Consuderato uno dei massimi pianisti liztiani, Campanella é nei cartelloni musicali piu prestigiosi del mondo. Terzo premiato il baritono palermitano di adozione pesarese, Nicola Alaimo, che ha deliziato il pubblico con tre brani rossiniani dal Guglielmo Tell, Cenerentola e il Barbiere di Siviglia.

Tanti impegni per Alaimo che canterà fra l’altro nel Barbiere di Siviglia questa estate al Festival di Salisburgo. Per tutti e tre i premiati una preziosa nota artistica in chiave di violino. Il vice sindaco Vimini ha poi aggiunto che per questa estate vi sarà una nuova edizione di Pesaro Music Awards orientata alle celebrazioni dell’anniversario dei 100 anni dalla nascita del grande soprano pesarese Renata Tebaldi.

