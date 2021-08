Alla presenza del Presidente Mattarella concluso a Pesaro il Rossini Opera Festival / Video

PESARO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito al concerto “Gala Rossini”, evento di chiusura della 42^ edizione del Rossini Opera Festival.

Per garantire la massima affluenza possibile alla manifestazione, in piena conformità alle norme di sicurezza anti-Covid, il Gala Rossini si è tenuto in piazza del Popolo, piazza centrale della città, già l’anno scorso sede di gran parte dei concerti del Rossini Opera Festival.

Michele Spotti ha diretto l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Al fianco di Juan Diego Flórez si sono esibiti Eleonora Buratto, Marina Monzò, Marta Pluda, Pietro Spagnoli, Sergey Romanovsky, Giorgio Caoduro, Jack Swanson, Matteo Roma, Manuel Amati, Nicolò Donini.

Nel programma pagine da La Cenerentola, Le Comte Ory, Ermione, Semiramide, La donna del lago, La gazzetta, Matilde di Shabran, L’Italiana in Algeri, Il viaggio a Reims, Guillaume Tell.

Per Pesaro è stata una giornata storica. E’ infatti la prima volta che un Presidente della Repubblica omaggia, con la sua presenza, il Rossini Opera Festival, uno dei Festival più importanti nella scena mondiale.

Un riconoscimento anche a tutti gli sforzi fatti in questo anno drammatico di Covid19 per tutto il mondo dello spettacolo, ma anche un riconoscimento al genio di Gianfranco Mariotti che, nel 1980, inventò questo grande appuntamento che porta Pesaro, Città della Musica Unesco, nel mondo.

“Un onore – ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci – avere il Presidente Sergio Mattarella qui per il Gala conclusivo del Rossini Opera Festival. In 42 edizioni non era mai successo che la prima carica dello Stato fosse ospite al Festival. La sua presenza è un riconoscimento per la Città della Musica Unesco e per tutte le realtà che, come noi, investono sulla cultura”.

Pubblico in piedi e tanti applausi scroscianti per il finale di Guillaume Tell, che ha chiuso il Gala Rossini. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato piazza del Popolo intorno alle 22. Il Capo dello Stato, giunto in forma privata, non ha rilasciato dichiarazioni prima di ripartire per Roma, ma ha salutato il direttore Michele Spotti, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e alla guida del coro del teatro Ventidio Basso, il tenore Juan Diego Florez, protagonista della serata che ha concluso il Rossini Opera Festival 2021 e gli altri cantanti presenti sul palco.

QUI SOTTO UN VIDEO:

