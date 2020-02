Coronavirus: nessun caso nelle Marche, messo in campo ogni sforzo di contenimento

ANCONA – Al momento nelle Marche non ci sono casi sospetti di Coronavirus, né valutazioni diagnostiche in corso.

Per i casi di malattia registrati nelle altre regioni italiane è messo in campo ogni sforzo di contenimento.

C’è grande preoccupazione da parte dei cittadini marchigiani che abbiano soggiornato nelle zone nelle quali sono stati registrati casi.

Si ribadisce quanto stabilito dal Ministero della Salute con le ultime disposizioni: è un caso sospetto chi abbia una infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, difficoltà a respirare) ma questo non basta.

Perché una persona sia considerata caso sospetto, e dunque meritevole di approfondimenti, è fondamentale che ci sia una di queste tre condizioni:

che una persona abbia soggiornato o abbia viaggiato in Cina negli ultimi 14 giorni

che una persona abbia avuto contatti stretti con un caso confermato di coronavirus

che una persona abbia lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da Coronavirus.

Si ribadisce che i cittadini che hanno dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, né negli studi dei loro medici, ma devono contattare telefonicamente il numero nazionale 1500 o telefonare ai medici di medicina generale o, durante gli orari in cui non c’è la reperibilità, la guardia medica, che fornirà le indicazioni in base alle singole situazioni.

Il Ministero dell’Istruzione con un comunicato ufficiale sul sito, all’indirizzo https://www.miur.gov.it/…/coronavirus-comunicazione-alle-sc… , ha informato che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020

Tutte le info sul portale della Regione Marche http://www.regione.marche.it/Regione-Uti…/Salute/Coronavirus

