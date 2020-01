Una grande festa per amici e piloti del Nuovo MotoClub Renzo Pasolini

di MARTA FOSSA

RIMINI – Anche quest’anno – domenica 12 gennaio – si è svolto il pranzo sociale per circa 300 soci, amici e piloti del Nuovo MotoClub Renzo Pasolini di Rimini dove, tra gli altri, si sono uniti simpatizzanti pesaresi e marchigiani che seguono e si appassionano ai piccoli e grandi campioni delle moto. Tra l’altro, tra i campioni spiccano Andrea Turrisi di Gradara e Amadori di Tavullia.

Il presidente Sergio Restelli e i suoi collaboratori hanno visto la partecipazione di Paolo Simoncelli, padre del pilota “Sic” scomparso in gara nell’ottobre 2011, che ha sottolineato l’importanza di questo sport e del gruppo, della voglia di stare insieme con un obiettivo sano.

Tanti sono stati i premiati, tra i quali applauditissimi sono stati Igor Antonelli, Igor Bezzecchi, Kevin Zannoni e Matteo Ferrari. E tantissimi i giovanissimi delle categorie inferiori che amano la moto e desiderano mettersi in pista per affrontare i rivali in pista, ma che poi sono amici nella vita. Incredibile la partecipazione e vittoria del trofeo Simoncelli per la categoria dei più giovani per la piccola Luana Giuliani, applauditissima!

Nella moto Ohvale del premio Simoncelli vince Riccardo Troisi. La festa, bellissima e vivace, si è arricchita della partecipazione del sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dell’assessore alla scuola e politiche educative, formazione, lavoro Mattia Morolli nella splendida cornice del ristorante FronteMare di Rimini.

La giornata è stata allietata e condotta dallo speaker Boris Casadio.

