Escursionista in difficoltà sul monte Vettore soccorso e recuperato dai vigili del fuoco

ARQUATA DEL TRONTO – Un escursionista in difficoltà sul monte Vettore, dopo essersi infortunato ad una caviglia, è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco.

Per soccorrere l’uomo, un cinquantacinquenne di San Marino, sono intervenute sul posto – in località Vettorello, nel territorio comunale di Arquata del Tronto – una squadra specializzata in recuperi con tecniche Saf dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno ed un’altra dal presidio di Pescara del Tronto, sui monti Sibillini.

L’uomo, recuperato dai vigili del fuoco, è stato poi affidato alle cure degli operatori del 118 che lo hanno trasportato, con un’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

