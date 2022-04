Due persone in difficoltà sul Monte Vettore soccorse dai Vigili del fuoco

ARQUATA DEL TRONTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio sul Monte Vettore, nel versante ascolano, per soccorrere due persone, di nazionalità belga, che avevano difficoltà a scendere a Forca di Presta.

La squadra del presidio di Arquata del Tronto, in sinergia con il Soccorso Alpino, si è incamminata da Forca di Presta, in direzione rifugio Zilioli, in località Sella delle Ciaule, e lungo il sentiero ha raggiunto le due persone che si trovavano in difficoltà.

Nel frattempo un uomo che stava facendo trekking, nella zona, è stato di supporto per la discesa dei due malcapitati.

I Vigili del fuoco ascolani, raggiunti i due belgi, ha ridisceso il sentiero verso Forca di Presta fino a raggiungere la macchina dei due escursionisti. Non si segnalano fortunatamente danni a persone.

