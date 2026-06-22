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CRONACA IN PRIMO PIANO PORTO SANT'ELPIDIO

Tragico incidente lungo l’autostrada, perde la vita un motociclista

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 22, 2026

PORTO SANT’ELPIDIO – Oggi, poco le ore 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A14, in direzione sud, all’altezza del casello di Porto Sant’Elpidio, per un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta ed un’autovettura.

Per il conducente della moto è stato purtroppo constatato il decesso.

La squadra di Fermo ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti ed ha fornito assistenza alle operazioni di atterraggio dell’elisoccorso del 118.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Autostradale, oltre al personale della società autostrade. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

 

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