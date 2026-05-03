Auto alimentata a gas in fiamme sull’autostrada

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, a seguito dell’incendio di un’autovettura alimentata a gas.

Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro ha provveduto allo spegnimento delle fiamme mediante l’utilizzo di schiumogeno, in quanto il rogo aveva già completamente avvolto il veicolo.

Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il tratto autostradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Autostradale ed il personale della Società Autostrade.

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