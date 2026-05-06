Scontro tra autocisterna e furgone, un ferito soccorso e portato in ospedale

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10, lungo l’autostrada A14 al km 288 sud, per un incidente stradale.

L’evento ha visto coinvolti un furgone e un’autocisterna adibita al trasporto di olio. A seguito del tamponamento, l’autista del furgone è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta ha provveduto, mediante l’utilizzo di attrezzature specifiche, all’estrazione del conducente affidandolo alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Non si segnalano dispersioni del carico trasportato dall’autocisterna.

La circolazione nella corsia sud dell’autostrada è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.

Sul posto presente la Polizia Autostradale e il personale della società autostrade.

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