AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Scontro tra autocisterna e furgone, un ferito soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 6, 2026

FERMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10, lungo l’autostrada A14 al km 288 sud, per un incidente stradale.
L’evento ha visto coinvolti un furgone e un’autocisterna adibita al trasporto di olio. A seguito del tamponamento, l’autista del furgone è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.
La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta ha provveduto, mediante l’utilizzo di attrezzature specifiche, all’estrazione del conducente affidandolo alle cure del personale sanitario presente sul posto.
Non si segnalano dispersioni del carico trasportato dall’autocisterna.

La circolazione nella corsia sud dell’autostrada è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza.
Sul posto presente la Polizia Autostradale e il personale della società autostrade.

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Una persona arrestata a Falconara per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa

Mag 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Per Ancona e Perugia successi nella Coppa Italia di lancio della ruzzola a squadre

Mag 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Trattore agricolo in fiamme, il conducente soccorso dai sanitari

Mag 6, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA FALCONARA IN PRIMO PIANO

Una persona arrestata a Falconara per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa

6 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
EVENTI IN PRIMO PIANO MACERATA & provincia

Per Ancona e Perugia successi nella Coppa Italia di lancio della ruzzola a squadre

6 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Trattore agricolo in fiamme, il conducente soccorso dai sanitari

6 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA FERMO & provincia IN PRIMO PIANO

Scontro tra autocisterna e furgone, un ferito soccorso e portato in ospedale

6 Maggio 2026 www.altrogiornalemarche.it