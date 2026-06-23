Grave infortuno di un operaio in un cantiere edile

MATELICA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 in via San Rocco, per soccorrere un operaio rimasto ferito a seguito di una caduta all’interno di un cantiere.

La squadra di Camerino, in collaborazione con il personale sanitario, ha provveduto all’immobilizzazione dell’uomo su una barella spinale e al successivo recupero con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

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