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CRONACA IN PRIMO PIANO MARCHE

Grave infortuno di un operaio in un cantiere edile

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 23, 2026

MATELICA – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 12 in via San Rocco, per soccorrere un operaio rimasto ferito a seguito di una caduta all’interno di un cantiere.
La squadra di Camerino, in collaborazione con il personale sanitario, ha provveduto all’immobilizzazione dell’uomo su una barella spinale e al successivo recupero con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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