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CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Treno in avaria, una persona soccorsa dai Vigili del fuoco

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 22, 2026

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intorno alle 10 i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti sulla linea ferroviaria, un chilometro dopo la stazione direzione Sud, per dare assistenza alle persone a bordo di un convoglio locale in avaria.

In particolare si è provveduto a trasportare una persona diversamente abile dal vagone in panne a quello sostitutivo.

La linea ferrovia è rimasta bloccata in tutte le direzioni per il tempo delle operazioni di soccorso.

 

 

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