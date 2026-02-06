AltrogiornaleMarche

Tre persone ferite in uno scontro lungo l'autostrada

Feb 6, 2026

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:45 circa, per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 che ha coinvolto due autovetture e tre persone.
Il sinistro si è verificato al km 250 in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Porto Recanati-Loreto e Civitanova Marche.
I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Autostradale per i rilievi di rito e la gestione del traffico.

 

