Tre persone ferite in uno scontro lungo l’autostrada

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:45 circa, per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 che ha coinvolto due autovetture e tre persone.

Il sinistro si è verificato al km 250 in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Porto Recanati-Loreto e Civitanova Marche.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Autostradale per i rilievi di rito e la gestione del traffico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati