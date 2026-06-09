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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Tragico incidente lungo l’autostrada, muore il conducente di un Tir

Diwww.altrogiornalemarche.it

Giu 10, 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Pesaro e Fano in direzione sud, dove un mezzo pesante si è ribaltato.
La squadra di Pesaro, con l’ausilio dell’autogrù, ha provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del mezzo pesante, che dopo il ribaltamento aveva occupato completamente le tre corsie di marcia. La cabina era inoltre finita contro un pilone dell’infrastruttura autostradale.
I Vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione dell’autista, successivamente affidato al personale sanitario del 118 che ne ha constatato il decesso.
L’intervento si è concluso con la rimozione del veicolo e del relativo carico.
Presenti sul posto le forze dell’ordine.

 

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