Pronta la nuova Giunta di Mondolfo, martedì primo Consiglio comunale

MONDOLFO – A quindici giorni dall’affermazione elettorale della lista “FareCittà”, il sindaco Alice Andreoni ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta, che entrerà in carica con il primo Consiglio comunale, convocato per martedì 9 giugno. Qui di seguito gli assessori nominati:

Filomena Tiritiello, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione del territorio, Ambiente, Mobilità sostenibile, Rigenerazione urbana e Spazio pubblico bene comune.

Raffaele Tinti, assessore all’Urbanistica, Viabilità, Polizia Locale, Demanio marittimo e Tutela della costa, Sport e Valorizzazione delle tradizioni locali.

Davide Caporaletti, assessore al Turismo, Eventi, Comunicazione, Promozione turistica, Web e Agenda digitale.

Alessandro Tonelli, assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Patrimonio e Reperimento di fondi regionali, ministeriali ed europei.

Patrizia Capotondi, assessore ai Servizi sociali, Politiche per la famiglia e la terza età, Volontariato, Pari opportunità, Scuola, Politiche per l’infanzia e Politiche educative.

Il sindaco Alice Andreoni mantiene le deleghe alla Cultura, alla Sicurezza e Protezione Civile e al Personale.

La Presidenza del Consiglio comunale sarà affidata a Cristian Piccioli, (la cui nomina dovrà essere confermata attraverso il voto in Consiglio comunale) al quale viene assegnata anche la delega ai Quartieri, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e il rapporto diretto con le diverse realtà del territorio.

Inoltre, il sindaco ha voluto conferire specifiche deleghe a tutti i consiglieri comunali, per valorizzarne competenze, sensibilità ed esperienze maturate nella vita professionale e associativa.

Tommaso Ruggieri avrà la delega alla Promozione dell’attività sportiva, Benessere e Stili di vita; Luca Sanchioni seguirà le tematiche legate alla Sanità; Martina Furlani seguirà Borgo storico e Commercio; Giulia Aguzzi si occuperà di Politiche giovanili e Consulta dei Giovani, mentre Carlo Giuseppetti sarà delegato all’Arte urbana.

“La composizione della nuova Giunta nasce dalla volontà di coniugare il consenso ricevuto dagli elettori con l’esperienza amministrativa maturata negli anni, così da garantire continuità ai numerosi progetti avviati. Una Giunta che rappresenta tutto il territorio comunale” – ha dichiarato il Sindaco Alice Andreoni.

“Abbiamo inoltre assegnato deleghe specifiche a tutti i consiglieri, con l’obiettivo di valorizzarne competenze ed esperienze professionali, favorendo un coinvolgimento sempre più attivo nell’attività amministrativa. Un lavoro di squadra che ci consentirà di affrontare con energia e responsabilità le sfide del mandato, mantenendo un dialogo costante con il territorio e le sue esigenze”.

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