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A Moie 80° anniversario dell’istituzione del mercato settimanale

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Apr 19, 2026

MOIE – Il 21 aprile 1946 fu istituito il mercato settimanale del martedì a Moie. Moie per la sua posizione sulla strada Nazionale Clementina crebbe continuamente d’ importanza in particolar modo dal lato agricolo-commerciale. Nella delibera Comunale si decise di istituire nel giorno del martedì di ciascuna settimana un mercato di merci e bestiame.

Tale mercato rappresentò un vantaggio non solo per la cittadina di Moie, ma anche per il territorio circostante. La norma del Decreto 17 Maggio 1866 n. 2933 , mise in evidenza che spetta ai consigli Comunali deliberare sull’istituzione dei mercati e delle fiere. Il Consiglio Comunale deliberò con 17 voti favorevoli su 17 votanti.

Inoltre la Delibera specificò di provvedere al pagamento della tassa di registro della Deliberazione a norma di quanto disposto dal decreto 17 Maggio 1866, ed infine di provvedere per la riscossione dei diritti di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche nei giorni del martedì ‘.Oggi il mercato settimanale di Moie è sicuramente uno dei più importanti della Regione Marche.

Nella foto: il mercato settimanale nella prima ubicazione in Piazza Santa Maria nel 1959

 

 

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