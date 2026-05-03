Sopralluogo dell’assessore Calcinaro alla Casa Rossa di Ancona

ANCONA – L’assessore alla Sanità della Regione Marche Paolo Calcinaro in visita alla Casa Rossa di Ancona insieme al Direttore Socio Sanitario dell’Azienda Sanitaria Territoriale, dr. Massimo Mazzieri, all’Assessore del Comune di Ancona Manuela Caucci, alla responsabile dei servizi sociali del Comune di Ancona, dr.ssa Loredana Valentini, al dr. Mario Pettinelli, al dr. Massimo Melchiorre, la dr.ssa Michela Buresta e il coordinatore infermieristico Alessandro Pazienza e per l’ufficio tecnico il geometra Alessandro Anibaldi oltre alla dr.ssa Silvana Tagliavale in rappresentanza di LiberalaMente.

L’occasione è stata importante per visionare lo stato di avanzamento dei lavori della nuova porzione di struttura sorta a fianco del corpo principale, lavori importanti di completamento della Casa Rossa che hanno riguardato la parte della nuova centrale termica e la cucina che, oltre ad ampliare gli spazi per le attività, aumenteranno il comfort assistenziale del complesso.

La Casa Rossa, dopo la riapertura avvenuta lo scorso anno, è in piena attività. Continuano infatti le azioni di integrazione e le sinergie con gli attori e le istituzioni del territorio da parte della AST Ancona, anche con le famiglie e le associazioni, una serie di attività che stanno permettendo di dare risposte concrete in un settore complesso e delicato che si occupa di fornire supporto cura e assistenza ad utenti con fragilità.

Circondata da un polmone verde, la Casa Rossa è deputata alle fragilità e al disagio mentale. Da tempo sono in essere collaborazioni con le realtà del territorio che si concretizzano anche in lavori di giardinaggio e coltivazione nell’ambito dei quali prestano la propria opera gli ospiti, ad esempio con la Università Politecnica delle Marche – facoltà di Agraria – che permette la collaborazione insieme agli ospiti per mantenere una porzione del verde che circonda la Casa Rossa.

“Il sopralluogo che ho potuto effettuare alla Casa Rossa insieme a rappresentanti del Comune di Ancona e delle associazioni – ha affermato l’Assessore alla Sanità Paolo Calcinaro – mi ha dato l’opportunità di verificare come la AST Ancona sta investendo oltre 200mila euro per recuperare l’ampliamento della struttura per una migliore logistica di cucina e refettorio a beneficio degli ospiti e degli operatori”.

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