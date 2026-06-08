Tanti consensi per la Cena medievale al Castello di Recanati

RECANATI – Primo grande evento della stagione estiva! Che dire… serata fantastica, ricca di emozioni e gratitudine verso chi l’ha resa possibile. I ringraziamenti sono davvero doverosi.

@ASD Ferreo Core, la vostra collaborazione per la rievocazione storica è fondamentale per il nostro Castello. Grazie per il supporto incondizionato che ci avete sempre dato in questi mesi e per quello che sicuramente ci darete anche in futuro. Siete davvero parte integrante del nostro gruppo e sempre i benvenuti!

@Le Sorelle del Vento By Nura Danza, avete allietato la serata in modo impeccabile con le vostre splendide danze. Un vero incanto!

Grazie al Duo Anima Antica (Romualdo Cappelletti e Rino Bartera), una vera scoperta, che ha allietato con suoni soavi tutta serata!

@Caffè La Torre, che dire, avete curato la preparazione dei piatti in maniera eccellente!

Grazie alla cantina @Vini Accattoli, grazie ai loro vini tutti i commensali sono stati piacevolmente dissetati.

Non da ultimo, GRAZIE a tutti i volontari che fanno parte della nostra Associazione! Se non avessimo un gruppo così organizzato e collaborativo nessuna iniziativa sarebbe possibile!

Concludiamo con un grande “Grazie” a chi ha partecipato come ospite alla serata, a chi ha avuto fiducia in noi e ci ha scelto per passare una serata sicuramente particolare e unica! Il vostro entusiasmo ed i vostri complimenti ci hanno davvero riempito il cuore!

Vi aspettiamo al prossimo evento!

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