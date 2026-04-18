A Jesi secondo Consiglio comunale dei giovani, la Consulta torna in aula con nuove mozioni

JESI – Quando vengono offerti loro i giusti strumenti e gli opportuni spazi, le nuove generazioni sono in grado di far sentire la loro voce per una città che li rappresenti. Ne hanno dato la dimostrazione giovedì scorso nella sala consiliare, dove si è tenuto il secondo Consiglio Comunale dei Giovani.

Tra i rappresentati di istituto delle Scuole Superiori di Secondo Grado di Jesi, i rappresentanti della Consulta Provinciale e i membri della Consulta delle Nuove Generazioni, gli scranni dell’aula consiliare si sono popolati di visi giovani e spiriti pieni di iniziativa.

Un appuntamento, quello del Consiglio Comunale dei Giovani, ormai diventato parte integrante del percorso di cittadinanza attiva promosso dalla Consulta delle Nuove Generazioni, l’organismo permanente istituito dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei giovani tra i 16 e i 26 anni alla vita pubblica della città.

Come per ogni Consiglio Comunale ordinario, la sessione ha visto la presentazione di mozioni, frutto del lavoro delle ragazze e dei ragazzi della Consulta. Queste hanno dato poi vita a un dibattito costruttivo, portando in aula voci provenienti da tutta la realtà studentesca del territorio e dimostrando ancora una volta la straordinaria capacità dei giovani di confrontarsi su temi concreti con consapevolezza critica, spirito propositivo e, soprattutto, la spiccata sensibilità che li contraddistingue.

“Un sentito ringraziamento va anche al presidente del Consiglio Comunale Luca Polita, alle assessore Emanuela Marguccio e Paola Lenti, con cui le ragazze e i ragazzi della Consulta hanno collaborato fianco a fianco per la realizzazione di questa iniziativa, e a tutte e tutti gli assessori, ai consiglieri e alle consigliere presenti per l’interesse dimostrato nei confronti dei giovani” le parole del presidente della Consulta delle Nuove Generazioni, Diego Socci.

L’auspicio è che questo secondo Consiglio Comunale dei Giovani rappresenti un nuovo tassello inserito in un percorso destinato a consolidarsi nel tempo, rafforzando sempre più il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni di Jesi, con la speranza che il dirompente vento del carisma giovanile continui ad essere così proficuamente accolto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati