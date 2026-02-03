Furgone si rovescia, il conducente soccorso e portato in ospedale

CIVITANOVA MARCHE – Questa mattina, intorno alle ore 9:15, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada provinciale 10, che ha visto coinvolto un furgone rovesciatosi sulla sede stradale.

La squadra di Civitanova Marche ha provveduto a soccorrere il conducente, affidandolo alle cure del personale sanitario che ha successivamente disposto il trasferimento presso l’ospedale di Civitanova Marche.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

