AltrogiornaleMarche

L'informazione per il territorio e la sua gente - direttore Elpidio Stortini

CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Scontro tra due auto, un ferito soccorso e portato in ospedale

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mar 3, 2026

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Madre Teresa di Calcutta, poco dopo le 20, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra di Tolentino ha provveduto all’estricazione del conducente di una microcar, rimasto incastrato nell’abitacolo, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario ed alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

Leggi anche:

Di www.altrogiornalemarche.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

Mar 1, 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Riordino scommesse, Alesse accelera: regole uniche e sfida ai colossi digitali entro agosto

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Dalla regressione della specie all’umanoide, una bella mostra di Mattia Moreni / FOTO

Feb 28, 2026 www.altrogiornalemarche.it

Ti sei perso...

CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Scontro tra due auto, un ferito soccorso e portato in ospedale

3 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
CRONACA IN PRIMO PIANO SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Appartamento prende fuoco, trovato morto l’anziano che vi abitava

1 Marzo 2026 www.altrogiornalemarche.it
ECONOMIA IN PRIMO PIANO MARCHE

Riordino scommesse, Alesse accelera: regole uniche e sfida ai colossi digitali entro agosto

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it
CULTURA IN PRIMO PIANO MARCHE

Dalla regressione della specie all’umanoide, una bella mostra di Mattia Moreni / FOTO

28 Febbraio 2026 www.altrogiornalemarche.it