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Appignano borgo della longevità festeggia i 106 anni di Nazzarena Cicarè

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 4, 2026

APPIGNANO – C’è un segreto tra i vicoli di Appignano, un borgo dove il tempo sembra scorrere con una benevolenza speciale. A confermarlo è lo straordinario traguardo raggiunto dalla signora Nazzarena Cicarè, vedova Prenna, che il 3 maggio ha spento ben 106 candeline, circondata dall’affetto incondizionato di un’intera comunità.

Nata il 3 maggio 1920, Nazzarena Cicarè, oltre ad essere la memoria storica del paese, è l’esempio vivente di quella “qualità della vita” che rende Appignano un’eccellenza del territorio marchigiano. I festeggiamenti, curati con amore dalla figlia Lella, dai parenti e dai numerosi amici, sono stati un momento di profonda commozione.

A portare l’omaggio ufficiale della cittadinanza sono stati il Sindaco Mariano Calamita e il Vicesindaco Stefano Montecchiarini.

“È un onore per me e per la nostra comunità festeggiare la signora Nazzarena  che incarna il nostro spirito di resilienza e gioia di vivere” – ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita“La sua longevità è una testimonianza preziosa delle virtù del nostro territorio, dove  l’aria incontaminata, le tradizioni autentiche e la buona tavola si fondono per creare un ambiente ideale per vivere a lungo e in salute. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Appignano, auguro a Nazzarena ancora tanti momenti di gioia e serenità”.

La festa si è trasformata in un inno alla vita, confermando Appignano come un luogo dove il benessere non è solo un dato statistico, ma un valore condiviso che si respira negli incontri quotidiani e nella forza di queste “super-nonne” che continuano a ispirare le nuove generazioni con il loro sorriso e la loro saggezza.

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