Scontro tra un’auto ed un furgone, un ferito portato in ospedale

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 13, sulla Statale 77 in direzione mare poco prima dell’uscita di Tolentino Est, per un incidente stradale tra un’autovettura ed un furgone.

La squadra di Tolentino ha provveduto all’estrazione del conducente dell’auto mediante attrezzatura specifica per incidenti stradali, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del 118.

Per consentire le operazioni di soccorso è stata temporaneamente chiusa una corsia della superstrada.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

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