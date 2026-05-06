Trattore agricolo in fiamme, il conducente soccorso dai sanitari

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 a Tolentino per l’incendio di un trattore agricolo.

Il mezzo è scivolato lungo un pendio finendo in una boscaglia, dove successivamente ha preso fuoco.

Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’area.

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