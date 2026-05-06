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CRONACA IN PRIMO PIANO TOLENTINO

Trattore agricolo in fiamme, il conducente soccorso dai sanitari

Diwww.altrogiornalemarche.it

Mag 6, 2026

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 a Tolentino per l’incendio di un trattore agricolo.
Il mezzo è scivolato lungo un pendio finendo in una boscaglia, dove successivamente ha preso fuoco.
Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.
La squadra VVF ha provveduto allo spegnimento dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’area.

 

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