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CRONACA IN PRIMO PIANO MORROVALLE

Resta incastrato nell’auto dopo lo scontro con un furgone

Diwww.altrogiornalemarche.it

Apr 24, 2026

MORROVALLE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10:15 circa a Morrovalle, in contrada Campomaggio (Strada provinciale 485), a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura ed un furgone.
La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto, mediante l’utilizzo di attrezzature specifiche, all’estrazione dell’occupante rimasto incastrato all’interno della vettura, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ed alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

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